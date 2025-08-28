Area Sanremo alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia con LIGYES Alassio_Genova Cultura Fest e Genova Liguria Film Commission (Foto)

Prosegue la collaborazione nel segno della musica tra Area Sanremo, LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission, Comune di Sanremo e Comune di Alassio. Realtà liguri che hanno saputo fare squadra per sostenere una giovane artista che, in questa regione è riuscita a realizzare il suo sogno, creando al tempo stesso sinergie tra musica, cultura e territorio.

In occasione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il 2 settembre alle ore 12.30 presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, Maria Tomba - vincitrice di Area Sanremo 2024 e partecipante al 75° Festival della Canzone Italiana - presenterà il suo videoclip “Van Gogh”.

Un appuntamento che arriva dopo il riconoscimento che Ligyes, Stefano Senardi e Genova Liguria Film Commission hanno conferito all’artista lo scorso febbraio, accompagnato da un contributo concreto per la realizzazione di un videoclip. Dopo le riprese a maggio e la presentazione in anteprima alla 7ª edizione di Ligyes – Alassio Genova Cultura Fest a luglio, il video approda ora su un palcoscenico di respiro internazionale come Venezia.

"Sono centinaia i ragazzi e le ragazze che portano ogni anno ad Area Sanremo il loro sogno. 'Uno su mille ce la fa' ma come Fondazione cerchiamo di pensare anche a chi non raggiunge la finale. Da tempo ci impegniamo ad offrire nel corso delle giornate di audizioni, esperienze ed eventi collaterali gratuiti che possano offrire ai giovani artisti opportunità per tornare arricchiti dalla loro breve o lunga esperienza sanremese. Stimoli, confronti con esperti del settore, contatti, perfino percorsi per crescere e avvicinarsi alla nostra orchestra, come sta accadendo con il progetto "Sinfonica experience'. Il premio e il supporto concreto che ha ricevuto Maria Tomba per realizzare il suo primo videoclip, così come i prestigiosi eventi nei quali presentarlo, rappresentano un ulteriore e importante arricchimento di queste opportunità. Ringrazio per questo la direzione di Lyges, Genova Liguria Film Commission e i Comuni di Sanremo e Alassio", commenta l'avv. Filippo Biolé, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

"Ho visto l’entusiasmo di Maria Tomba alla presentazione in anteprima del videoclip alla 7ma edizione di Alassio Genova Cultura Fest" - racconta l'avv. Enza Dedali, Assessore alla Cultura e alla Sinfonica del Comune di Sanremo - "Ringrazio Genova Liguria Film Commission e tutte le realtà e professionisti che hanno fatto rete intorno a questo progetto per l'invito a Venezia che offre una vetrina internazionale per valorizzare al tempo stesso una giovane artista e il legame tra musica, cultura e territorio”.

“La realizzazione e promozione del videoclip per la giovane cantante Maria Tomba sicuramente rappresenta l’inizio di una collaborazione tra i comuni di Alassio e Sanremo, ma ancor di più l’inizio di una collaborazione e la presenza di Ligyes al Festival di Sanremo, grazie alle importanti adesioni della Liguria film Commission e di Area Sanremo con una particolare attenzione rivolta ai giovani artisti. Questo è un segnale estremamente positivo, non solo per la volontà sempre dichiarata di Ligyes di stare dalla parte del territorio ligure e della cultura, ma anche soprattutto per aver dimostrato che sulle buone idee e sulle buone intenzioni è possibile fare rete. Sicuramente questo non è che l’inizio di una collaborazione che vedrà, soprattutto e ancora di più in occasione della prossima edizione del Festival, un coinvolgimento di tutte le nostre parti in campo.” Stefano Senardi, produttore discografico.

“Essere ospiti di Genova Liguria Film Commission in occasione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è un grande traguardo per Ligyes Alassio Genova Cultura Fest che ha visto crescere nel corso di queste 7 edizioni il parterre di ospiti appuntamenti e presenze internazionali. - sottolinea Marco Melgrati, Sindaco di Alassio - Un importante riconoscimento per l’impegno e la forza artistica e divulgativa dimostrata negli anni da questa manifestazione. Alassio e Sanremo, con la preziosa consulenza di Stefano Senardi, hanno lavorato insieme per puntare i riflettori sull’oggetto di questo riconoscimento del territorio ai giovani talenti della musica italiana. Quest’anno è stato consegnato a Maria Tomba che ha girato il suo videoclip tra Sanremo e Alassio coronando così il connubio tra territorio ligure e arte inaugurato in occasione del Festival di Sanremo. Questo palco del Lido sancisce una perfetta simbiosi artistica tra le Città e gli Enti impegnati nella crescita culturale della Regione Liguria e la volontà di proseguire nel futuro su questa strada ricca di soddisfazioni.”

“Due pilastri della nostra regione sono la musica e l’audiovisivo. Attraverso il Premio “Giovani Talenti e Territorio” del Festival Ligyes Alassio-Genova Cultura Fest, Area Sanremo, Comune di Sanremo, Comune di Alassio, la consulenza con Stefano Senardi e la Genova Liguria Film Commission, quest’anno presenteremo al Festival del cinema di Venezia, presso l’Italian Pavilion, questo importante connubio. Ospite dell’incarico sarà la cantante Maria Tomba, vincitrice del 2025, che porterà la sua testimonianza per passare il testimone ad un’altro o altra cantante di Area Sanremo nel 2026. La Liguria sarà protagonista attraverso il sistema dei videoclip come strumento di valorizzazione delle arti e del nostro splendido territorio e sarà testimone di quanto sia importante e strategico fare rete.” Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission.