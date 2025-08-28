Maltempo sulla nostra regione: Arpal prolunga l'allerta gialla per temporali sulla nostra provincia fino alla mezzanotte

Il maltempo che ha colpito stanotte la nostra provincia, con 5 millimetri di pioggia che fortunatamente non hanno provocato problemi, proseguirà nel corso della giornata. L'Arpal, infatti, ha prolungato l'allerta gialla per temporali alla mezzanotte mentre quella arancione che riguarda le altre zone della Liguria terminerà alle 15. Nelle altre zone della regione l'allerta sarà prolungata fino alle 6 di domattina, sulla valutazione dell'evoluzione meteo, alla luce delle nuove uscite modellistiche.

Nella mattinata di oggi la configurazione dei venti al suolo ha fortunatamente scongiurato lo sviluppo di strutture temporalesche forti e stazionarie: il flusso sciroccale nei bassi livelli atmosferici non è riuscito finora a spingersi fino alla costa ligure ed è mancato il richiamo dei venti più freddi dalla pianura padana. Non si è perciò determinata la convergenza dei flussi che causa persistenza dei fenomeni. Inoltre i forti venti in quota, al di sopra dei 3.000 metri, provenienti dalle aree desertiche del nord Africa (come testimoniato dalla presenza di polveri sahariane), hanno richiamato verso il nord-ovest della penisola correnti relativamente secche, impedendo lo sviluppo delle strutture temporalesche sulla Liguria e portando la poca umidità raccolta sul Mediterraneo verso i settori alpini e prealpini piemontesi.

Tuttavia, il sistema frontale responsabile del peggioramento atteso non è ancora transitato sulla nostra penisola e al momento sta approcciando le Alpi sul versante francese: a partire dalle ore centrali della giornata si attende l'ingresso di venti da nord, primo segnale dell'avvicinamento della perturbazione. Il contrasto termico che si verrà a creare sarà condizione favorevole ad un'intensificazione delle piogge che dovrebbero interessare in maniera diffusa l'intera regione. Permane la possibilità di rovesci e temporali localmente forti, con fenomeni più insistenti sul levante dal pomeriggio. Dovremo attendere la mattinata di domani per una decisa attenuazione delle precipitazioni.

Domani inoltre confermata la mareggiata, che interesserà le coste liguri dalla parte centrale della giornata.

Le previsioni per oggi vedono l'arrivo di un fronte atlantico mantiene condizioni di tempo spiccatamente instabile con piogge di intensità moderata su ABDE, forte su C e cumulate che a fine giornata raggiungeranno valori significativi su ABDE, elevati su C. Segnaliamo fino a sera su tutta la regione un'elevata probabilità di rovesci o temporali forti associati a locali raffiche o colpi di vento; non si escludono fenomeni a carattere persistente su BDE fino alle ore centrali. Venti da Nord in rinforzo fino a 50-60km/h da Nord la sera su ABD.

Domani fenomeni in attenuazione a partire da Ponente con bassa probabilità di residui temporali forti su AD nelle prime ore della notte; su BCE la probabilità di fenomeni forti si manterrà alta fino al mattino, bassa nel resto della giornata. Segnaliamo mareggiata di Libeccio su tutte le coste con moto ondoso in aumento fino a mare agitato nel pomeriggio. Venti da Sud-Ovest 50-60km/h nel pomeriggio su AC con raffiche sui capi esposti.

Sabato possibili rovesci o temporali sl più moderati sul centro-Levante in mattinata; mareggiata di Libeccio sulle coste di BC con mare in scaduta già nella notte.