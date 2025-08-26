Turismo verde: itinerari nei dintorni di Sanremo tra erbe spontanee e paesaggi

Tra montagne, vallate e coste, il paesaggio locale regala esperienze uniche non solo a chi cerca panorami mozzafiato, ma anche agli appassionati di botanica e di erbe spontanee. Camminare tra i sentieri liguri significa immergersi in una natura profumata, dove ogni stagione porta con sé nuove sorprese vegetali.

Passeggiate a San Romolo: tra castagni e profumi di montagna

Una delle mete più amate dai sanremesi per una gita fuori porta è San Romolo, situata a pochi chilometri dal centro città. Qui il paesaggio cambia completamente: dai palmeti del lungomare si passa in breve tempo a boschi di castagni, faggi e querce. Nei mesi primaverili ed estivi, i prati si riempiono di erbe spontanee come tarassaco, ortica e malva, spesso utilizzate nella tradizione ligure per tisane o ricette popolari.

Gli amanti del trekking possono approfittare dei numerosi sentieri che portano fino al Monte Bignone, da cui si gode di una vista spettacolare sulla Riviera e, nelle giornate limpide, persino sulla Corsica.

I Balzi Rossi: un giardino naturale sul mare

Spostandosi verso la frontiera con la Francia, i Balzi Rossi offrono un paesaggio unico, dove il mare incontra rocce rosse e una vegetazione tipicamente mediterranea. Qui crescono spontaneamente rosmarino, timo e finocchietto selvatico, piante che i visitatori riconoscono subito per i loro profumi intensi.

Oltre al fascino naturalistico, i Balzi Rossi custodiscono anche un’importante area archeologica con grotte preistoriche, rendendo la visita un’esperienza completa tra natura e cultura.

Erbe spontanee e cucina ligure

Il legame tra la Liguria e le erbe aromatiche è fortissimo. Non a caso, il basilico genovese DOP è uno dei simboli della regione, protagonista indiscusso del pesto. Ma anche piante come la maggiorana, il rosmarino e la salvia fanno parte del bagaglio culinario ligure, utilizzate da secoli per insaporire focacce, salse e piatti a base di pesce.

Durante le passeggiate nei dintorni di Sanremo, è facile imbattersi in queste erbe, che crescono spontanee lungo i sentieri e le terrazze in pietra. Per chi ama la cucina tradizionale, raccoglierle con rispetto dell’ambiente diventa un gesto che unisce natura e gastronomia.

Portare la natura a casa: coltivare le erbe liguri

Dopo una giornata passata tra i sentieri profumati del Ponente ligure, molti visitatori desiderano ricreare quell’atmosfera anche a casa propria. Coltivare basilico, rosmarino o timo sul balcone è un modo semplice per mantenere un legame con il territorio e avere sempre a disposizione ingredienti freschi.

Un turismo sostenibile e consapevole

Il turismo verde nei dintorni di Sanremo non è soltanto un’occasione di svago, ma rappresenta anche un invito a vivere il territorio in modo più consapevole. Passeggiare lungo i sentieri, osservare le piante spontanee, riconoscerne le proprietà e rispettarne l’habitat significa contribuire alla salvaguardia di un patrimonio naturale prezioso.

Dai boschi di San Romolo alle scogliere dei Balzi Rossi, ogni itinerario offre l’opportunità di scoprire la biodiversità ligure e di riportare a casa non solo ricordi fotografici, ma anche una nuova sensibilità verso la natura.

























