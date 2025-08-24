Estate a Ventimiglia, il Partito Democratico attacca: “Eventi cancellati e promozione fallita, stagione da dimenticare”

“Nonostante la cospicua spesa di ben 53000 euro, la promozione per gli eventi della stagione estiva non è stata efficace e spesso è stato lo stesso assessore a doversene occupare in prima persona”. A dirlo è il Circolo PD di Ventimiglia che continua: “Ormai giunti a fine agosto, si può affermare che la stagione delle manifestazioni estive sia stata un fallimento.

Non solo gli eventi più importanti e caratterizzanti della città, come la ‘notte bianca’, ‘dal tramonto all'alba’ o la ‘battaglia dei fiori kids’ sono stati eliminati, ma anche tra i pochi eventi rimasti, alcuni sono stati annullati da un momento all'altro, rivelando la totale mancanza di organizzazione e di preparazione di questa amministrazione.

Non stupisce che si registri una diminuzione di presenze del 17 % solo nella città di Ventimiglia, come risulta dall'Osservatorio regionale del turismo. Lo slogan ‘Torna turistica Ventimiglia’ rimane esclusivamente uno slogan privo di contenuto, in una città che non è accogliente né per i turisti, né tantomeno per i propri cittadini”.