Sanremo, il PD difende il Punto Nascite del Borea: “Non accetteremo il depotenziamento dell’ospedale”

Il Partito Democratico di Sanremo esprime profonda preoccupazione per le notizie che continuano a circolare sul futuro del Punto Nascite dell’Ospedale Borea e, più in generale, sulla tenuta del sistema sanitario nel Ponente ligure.



“Da mesi assistiamo a un progressivo depotenziamento del reparto di maternità – spiega Francesca Antonelli, segretaria circolo PD ‘Sanremo centro’ - e a ipotesi di riorganizzazione che mettono a rischio i servizi sanitari del nostro territorio. Tutto questo alimenta incertezza, sfiducia e disorientamento nelle famiglie, che hanno il diritto di sapere con chiarezza quale sarà il futuro del presidio sanremese. Per il Partito Democratico è inaccettabile che una città come Sanremo, polo di riferimento per migliaia di cittadini del Ponente, possa vedere compromesso un servizio fondamentale come il Punto Nascite. È un presidio di civiltà e di dignità per le donne, che devono poter affrontare il momento del parto in sicurezza e vicino a casa, senza essere costrette a spostamenti che mettono a rischio serenità e salute.



È ora di finirla con la logica che privilegia altri ospedali del territorio a scapito del Borea: scelte di questo tipo ci trovano totalmente contrari e ci vedranno sulle barricate a difesa della sanità di Sanremo e del Ponente. Non accetteremo mai che il nostro ospedale venga depotenziato per sostenere equilibri politici o gestionali che penalizzano i cittadini. Ribadiamo inoltre la nostra netta contrarietà all’ipotesi di unificazione tra Asl1 e Asl2: si tratterebbe di una scelta punitiva per il nostro territorio, che non porterebbe benefici concreti ma solo ulteriori tagli e centralizzazioni. La sanità del Ponente ha bisogno di risorse, personale e investimenti, non di accorpamenti che rischiano di marginalizzarla. Per questo chiediamo al Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, di intervenire al più presto per smentire ufficialmente queste ipotesi e per dare rassicurazioni chiare e trasparenti alla popolazione. I cittadini del Ponente hanno diritto di sapere quale sarà il destino del Punto Nascite e dell’Ospedale Borea: il silenzio e le mezze verità non sono più accettabili.



Il Partito Democratico di Sanremo continuerà a battersi affinché il Punto Nascite venga potenziato e il nostro ospedale valorizzato. Difendere il Borea significa difendere la salute e il futuro delle persone che vivono nel Ponente ligure”.



