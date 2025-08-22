ANAS, controesodo: in Liguria attesi flussi intensi nel weekend con oltre 12 milioni di veicoli in circolazione

Il controesodo è ufficialmente iniziato e, come ogni anno, la Liguria si ritrova al centro di un intenso flusso di rientri.

Dopo settimane di partenze verso le località balneari, il traffico si inverte con milioni di italiani stanno tornando a casa, pronti a riprendere la routine lavorativa. Secondo i dati diffusi da Anas, dal 25 luglio sono stati registrati ben 203 milioni di spostamenti su tutto il territorio nazionale, con una previsione di oltre 12,2 milioni di veicoli in movimento solo in questo weekend.

La mobilità estiva ha mostrato un andamento distribuito lungo tutta la settimana, con due terzi degli spostamenti concentrati nei giorni feriali, una tendenza che ha permesso di evitare congestioni e ha reso più fluida la circolazione, grazie anche alla strategia dei bollini che ha incentivato partenze “intelligenti” nei giorni meno trafficati. Tuttavia, i fine settimana restano i momenti più critici, con picchi già registrati a partire dal primo weekend di luglio.

In Liguria, come nel resto del Centro-Nord, si prevede un aumento costante del traffico, soprattutto lungo le direttrici principali come la SS1 Aurelia e la SS45 di Val Trebbia. Viabilità Italia ha segnalato bollino rosso per il pomeriggio di venerdì 22 agosto, la mattinata di sabato 23 e l’intera giornata di domenica 24, con flussi in crescita verso i grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione, Anas ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, fino all’8 settembre.

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha lanciato un appello alla prudenza, sottolineando come la fretta di rientrare possa generare comportamenti rischiosi. Secondo una recente indagine, il 51% degli italiani non considera pericoloso superare i limiti di velocità, mentre l’11,4% ritiene accettabile svolgere altre attività durante la guida. Solo poco più della metà è consapevole che gli incidenti stradali derivano da comportamenti errati. Gemme ha ribadito l’importanza di rispettare i limiti e di evitare l’uso del cellulare al volante, ricordando che “nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

Il controesodo coinvolge anche le arterie che collegano la Liguria alla Francia, con traffico intenso previsto lungo i valichi di confine. La rete Anas è presidiata da circa 2.500 operatori in turnazione, impegnati nel monitoraggio h24 del traffico e nella gestione delle emergenze. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 dalle 7 alle 22.

Per chi si appresta a rientrare, Anas consiglia di consultare la pagina dedicata all’esodo estivo sul sito ufficiale stradeanas.it, dove è possibile verificare la situazione dei cantieri inamovibili e pianificare il viaggio in sicurezza.