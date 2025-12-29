Imperia piange la scomparsa di Danilo Bracco, aveva 60 anni ed era fratello del nostro giornalista Giorgio

L’Inter nel cuore, il Genoa come seconda squadra. L’amore per la famiglia e le cose semplice. Un uomo che ha lavorato e che nel silenzio sapeva offrire sempre qualcosa, consigli preziosi per vivere la vita nel vero senso della parola. All’età di 60 anni è morto Danilo Bracco,il fratello di Giorgio Bracco, giornalista che da quando è andato in pensione collabora con La Voce per le rubriche "Accadde oggi" e "Amarcord".

Una famiglia molto conosciuta a Imperia, soprattutto a Porto Maurizio. Danilo, da giovane, era diventato un camionista esperto. Aveva girato il Nord Italia e anche mezza Europa. Aveva conosciuto l’importanza del lavoro, del sacrificio. Grande appassionato di calcio sapeva tutto: allenatori, squadre, marcatori, classifiche di campionati stranieri. Ma era l’Inter degli scudetti, delle vittorie importanti la sua grande passione anche se seguiva con interesse anche il Genoa la squadra di suo papà e di suo fratello Giorgio.

Una famiglia dal cuore grande di cui Danilo era perdutamente innamorato. A stroncarlo un infarto all’alba di oggi. Un vuoto incolmabile per la sua famiglia e per gli amici che lui stesso definiva “pochi ma buoni”, proprio come lui che era davvero un buono, una brava persona dal cuore grande. La redazione de La Voce e il gruppo Morenews si stringono con sincero affetto attorno alla famiglia Bracco.