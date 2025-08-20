Il Tenco Ascolta debutta a Caramanico Terme: due serate dedicate alla nuova canzone d’autore

Caramanico Terme si prepara ad accogliere per la prima volta Il Tenco Ascolta, il format ideato dal Club Tenco per dare voce agli artisti emergenti della scena cantautorale italiana. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 e venerdì 22 agosto, alle ore 21.00, presso il Teatro all’aperto dell’Ex-Convento delle Clarisse, una cornice storica e affascinante che si trasformerà in palcoscenico per due serate di musica, parole e talento. A condurre gli incontri sarà Paolo Talanca, giornalista e critico musicale, da anni impegnato nella valorizzazione della canzone d’autore.

Il Tenco Ascolta nasce oltre quindici anni fa con l’obiettivo di offrire agli artisti emergenti la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico attento e appassionato, spesso attratto anche dalla presenza di nomi già affermati e da membri del Direttivo del Club Tenco. In Abruzzo, il format è sostenuto dal Centro Adriatico Produzione Musica, diretto dal Maestro Angelo Valori e riconosciuto dal Ministero della Cultura come Centro di Produzione Musicale. L’ingresso alle serate è libero, fino a esaurimento posti, e rappresenta un’occasione preziosa per scoprire nuove voci e sonorità.

Giovedì 21 agosto saliranno sul palco Susanna Reppucci, Miriana Faieta e Buca, giovani artisti selezionati per la loro originalità e forza espressiva. A chiudere la serata sarà il concerto di Federico Sirianni, cantautore genovese di grande esperienza, finalista alle Targhe Tenco 2025 con l’album “La promessa della felicità”. Sirianni porterà a Caramanico Terme la profondità e la raffinatezza della tradizione cantautorale italiana, in un’esibizione che promette emozioni autentiche.

Venerdì 22 agosto sarà la volta di Lorenzo Dipas, Wladimiro D’Arco e Brigida, protagonisti della seconda serata de Il Tenco Ascolta. A seguire, il concerto di Luca Romagnoli, voce del gruppo Management del Dolore Post-Operatorio e autore dell’album “La miseria”, anch’esso in cinquina alle Targhe Tenco 2025 nella categoria miglior opera prima. Romagnoli si distingue per la sua capacità di fondere elettronica e scrittura d’autore, dando vita a un linguaggio musicale potente e innovativo.

Il Club Tenco, fondato nel 1972 a Sanremo da Amilcare Rambaldi, è intitolato al grande Luigi Tenco e opera da sempre con l’intento di promuovere la canzone d’autore in tutte le sue forme. La sua attività culmina ogni anno con il Premio Tenco, che si terrà nel 2025 il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna, giunta oltre il traguardo dei cinquant’anni, assegna riconoscimenti alla carriera, all’impegno culturale e alla difesa dei diritti umani, con il Premio Yorum istituito in collaborazione con Amnesty International Italia.

Il Tenco Ascolta a Caramanico Terme rappresenta un nuovo capitolo nella storia del Club, un ponte tra tradizione e futuro, tra grandi nomi e nuove promesse, in un luogo che celebra l’arte e la bellezza. Per chi desidera partecipare o conoscere meglio il progetto, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.clubtenco.it