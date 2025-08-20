Sanremo: incendio in via Bixio, rafforzati i controlli dopo la riunione in Prefettura

Nel pomeriggio del 20 agosto si è tenuta presso la Prefettura di Imperia una riunione di coordinamento interforze convocata in seguito all’incendio che ha coinvolto diversi motocicli nella serata del 19 agosto a Sanremo, in via Bixio.

L’incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione del Vicequestore Vicario Paolo Pizzimenti, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Simone Martano, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Omar Salvini e del Vicecomandante dei Vigili del Fuoco Ingegnere Alessandro Giribaldi.

Durante la riunione è stata analizzata la dinamica dell’incendio, sul quale si è registrato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze di polizia. Le fiamme, divampate nella notte tra il 19 e il 20 agosto, hanno destato forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, spingendo le istituzioni a un confronto immediato per valutare le misure da adottare.

Al momento sono in corso approfondimenti mirati per chiarire le cause dell’evento e individuare eventuali responsabilità. Le indagini procedono con discrezione, ma con determinazione, per fare luce su un episodio che ha messo in allarme la città.

A seguito della riunione, è stata disposta un’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, con un rafforzamento del coordinamento tra le forze di polizia statuali e locali. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi critici e garantire una presenza più capillare delle forze dell’ordine nelle aree sensibili.

Le autorità hanno ribadito l’importanza di una risposta tempestiva e coordinata, sottolineando che la sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta.