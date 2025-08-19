Ospedaletti, il Consiglio Comunale si riunisce giovedì 21 agosto: otto i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Ospedaletti torna a riunirsi giovedì 21 agosto con inizio anticipato alle ore 18.30. All’ordine del giorno sono iscritti otto punti, la maggior parte dei quali riguardano interpellanze presentate dal gruppo consiliare “Ospedaletti Insieme”.

La seduta si aprirà con la discussione di una mozione congiunta dei gruppi “Ospedaletti Insieme” e “Ospedaletti Rinasce”, che propone un sostegno simbolico al riconoscimento dello Stato di Palestina e alla promozione dei valori di pace e giustizia internazionale.

A seguire, saranno affrontate diverse interpellanze su temi di interesse cittadino:

- l’intervento di disinfestazione notturna effettuato il 7 agosto;

- la gestione delle concessioni per le spiagge libere attrezzate nella zona di Marina di Capo Nero;

- il taglio e la potatura delle alberature su corso Regina Margherita, con richieste di chiarimenti sul piano del verde e sul ruolo dello “staff del verde”;

- l’accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità;

- la manutenzione delle strade comunali, con particolare attenzione alla situazione di via Padre Semeria;

- la gestione del servizio di nettezza urbana.

Chiuderà la seduta il punto relativo agli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi della Legge Regionale 23/2018, con l’accoglimento delle osservazioni promosse dalla Regione Liguria e l’approvazione delle relative schede normative.

La riunione si preannuncia densa di contenuti e di confronto su temi strategici per la città, con particolare attenzione alla qualità della vita, alla sostenibilità e alla pianificazione territoriale.