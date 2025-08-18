 / Eventi

Santo Stefano al Mare: incontro letterario “La ragazza del bergamotto”

Appuntamento per oggi, lunedì 18 agosto alle ore 21, al Museo del Relitto Romano

Santo Stefano al Mare si prepara ad accogliere un appuntamento letterario che promette emozioni e suggestioni, immerso nella bellezza del Lungomare Cristoforo Colombo.

Lunedì 18 agosto alle ore 21:00, nella cornice affascinante del MURR – Museo del Relitto Romano, sarà presentato il romanzo La ragazza del bergamotto, scritto a quattro mani da Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla casa editrice Antea Edizioni di Angelo Giudici, rappresenta un’occasione preziosa per residenti e turisti di incontrare le autrici e lasciarsi avvolgere dalle atmosfere della Liguria narrata.

Le due scrittrici, legate da una profonda amicizia e da una passione condivisa per la letteratura, tornano a collaborare dopo il successo della raccolta A Riva Ligure… tra ricordi e sapori di un tempo, con un romanzo che promette di intrecciare emozioni, paesaggi e profumi in una narrazione intensa e coinvolgente. La ragazza del bergamotto si presenta come un viaggio letterario che affonda le radici nel territorio, evocando sensazioni autentiche e memorie che parlano al cuore.

La serata sarà dedicata alla cultura e alla scoperta, con le autrici pronte a raccontare la genesi del loro nuovo lavoro, il processo creativo che le ha unite e le ispirazioni che hanno dato vita alla protagonista del romanzo. Il pubblico sarà invitato a immergersi in un racconto che profuma di agrumi e di Liguria, in un’atmosfera intima e coinvolgente, resa ancora più speciale dalla location sul mare.

L’invito è rivolto a tutti gli amanti della lettura e a chi desidera vivere una serata estiva diversa, all’insegna della narrazione e della bellezza. Il MURR si conferma così non solo custode di storia antica, ma anche luogo vivo di cultura contemporanea, capace di accogliere e valorizzare le voci del territorio.

