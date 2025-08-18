Santo Stefano al Mare: incontro letterario “La ragazza del bergamotto”

Santo Stefano al Mare si prepara ad accogliere un appuntamento letterario che promette emozioni e suggestioni, immerso nella bellezza del Lungomare Cristoforo Colombo.

Lunedì 18 agosto alle ore 21:00, nella cornice affascinante del MURR – Museo del Relitto Romano, sarà presentato il romanzo La ragazza del bergamotto, scritto a quattro mani da Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla casa editrice Antea Edizioni di Angelo Giudici, rappresenta un’occasione preziosa per residenti e turisti di incontrare le autrici e lasciarsi avvolgere dalle atmosfere della Liguria narrata.

Le due scrittrici, legate da una profonda amicizia e da una passione condivisa per la letteratura, tornano a collaborare dopo il successo della raccolta A Riva Ligure… tra ricordi e sapori di un tempo, con un romanzo che promette di intrecciare emozioni, paesaggi e profumi in una narrazione intensa e coinvolgente. La ragazza del bergamotto si presenta come un viaggio letterario che affonda le radici nel territorio, evocando sensazioni autentiche e memorie che parlano al cuore.

La serata sarà dedicata alla cultura e alla scoperta, con le autrici pronte a raccontare la genesi del loro nuovo lavoro, il processo creativo che le ha unite e le ispirazioni che hanno dato vita alla protagonista del romanzo. Il pubblico sarà invitato a immergersi in un racconto che profuma di agrumi e di Liguria, in un’atmosfera intima e coinvolgente, resa ancora più speciale dalla location sul mare.

L’invito è rivolto a tutti gli amanti della lettura e a chi desidera vivere una serata estiva diversa, all’insegna della narrazione e della bellezza. Il MURR si conferma così non solo custode di storia antica, ma anche luogo vivo di cultura contemporanea, capace di accogliere e valorizzare le voci del territorio.