Sanremo, addio al dottor Ugo Pisani: volto storico del pronto soccorso del Borea

Sanremo perde una delle figure più conosciute e stimate del mondo sanitario. È scomparso all’età di 70 anni il dottor Ugo Pisani, per anni punto di riferimento al pronto soccorso dell’ospedale Borea.

Medico apprezzato dai colleghi e dai pazienti, Pisani era noto non solo per la sua professionalità, ma anche per la disponibilità e l’umanità con cui affrontava ogni turno, qualità che lo avevano reso una presenza familiare per chiunque fosse passato dal pronto soccorso sanremese.

Originario di Casabona, in Calabria, si era laureato in Medicina all’Università di Genova prima di intraprendere una lunga carriera che lo aveva portato a stabilirsi definitivamente in Liguria, diventando negli anni una figura di riferimento per la sanità locale.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi, amici e cittadini. In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto ricordarlo come un medico capace di unire competenza e umanità, qualità rare che lo avevano reso benvoluto da chiunque avesse avuto modo di incontrarlo.