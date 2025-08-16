Carcere di Sanremo: clima sereno a Ferragosto, la soddisfazione dell’USPP

La giornata di Ferragosto presso la Casa Circondariale di Sanremo si è svolta in un clima di tranquillità, senza alcun evento critico. Un risultato che segna una svolta significativa per un istituto che, per troppo tempo, è stato teatro di tensioni, disorganizzazione e malessere operativo.

“Finalmente possiamo dirlo chiaramente: il lavoro della Polizia Penitenziaria a Sanremo è stato messo in sicurezza” dichiara Guido Pregnolato, Segretario Regionale dell’USPP Liguria - È stato posto fine allo scempio gestionale che ha caratterizzato l’istituto per anni, con turni massacranti e un totale disinteresse per il controllo interno alle sezioni detentive. Ora la situazione è cambiata concretamente”.

L’USPP esprime un sentito ringraziamento al Provveditore Regionale, dott. Antonio Galati, e al Sottosegretario alla Giustizia, on. Andrea Delmastro, per l’ascolto, la sensibilità dimostrata e i concreti interventi che hanno portato a un cambio di passo ormai visibile e percepibile da tutto il personale.

“Da almeno tre anni abbiamo denunciato le gravi criticità gestionali di questo carcere – continua Pregnolato – In solitaria, e spesso osteggiati anche da altre sigle, chiedevamo che i vertici dell’istituto si assumessero le proprie responsabilità, in particolare per l’inadeguatezza della catena di comando che alimentava un clima lavorativo tossico. Lo abbiamo fatto con determinazione, pur subendo procedimenti disciplinari e, in alcuni casi, comportamenti apertamente vessatori nei confronti dei nostri dirigenti. Ma tutto questo ha rafforzato la fiducia dei colleghi in noi”.

Oggi l’USPP è riconosciuta come primo punto di riferimento sindacale per molti poliziotti penitenziari dell’istituto. Il recente cambio del Comandante ha segnato un miglioramento evidente nella gestione complessiva. “È stato ristabilito l’ordine nei reparti, e questa è una condizione fondamentale non solo per garantire la sicurezza del personale, ma anche per assicurare ai detenuti una carcerazione dignitosa e in condizioni accettabili” sottolinea Pregnolato.

A conferma del nuovo corso, dopo l’insediamento del nuovo Comandante sono stati rinvenuti numerosi oggetti non consentiti in uso ai detenuti, tra cui, in ultimo, alcuni smartphone: segnale evidente di gravi falle gestionali nel recente passato. Il 2 luglio scorso l’USPP aveva dichiarato lo stato di agitazione, chiedendo con forza l’avvicendamento dei vertici: “Alla luce del cambiamento avvenuto e della serietà dimostrata dal Provveditore Galati, annunciamo ufficialmente il ritiro della protesta - afferma il Segretario Regionale - Siamo pronti a sederci al tavolo negoziale per ridisegnare insieme un’organizzazione del lavoro che sia funzionale, legittima e rispettosa delle norme”.

Guardando al futuro, l’USPP ribadisce la necessità di un intervento deciso sull’assetto organizzativo interno, ancora segnato dalle distorsioni della precedente gestione, ritenuta una delle principali cause del fallimento operativo dell’istituto.

“Abbiamo un progetto concreto e dettagliato, che presenteremo all’Amministrazione. Vogliamo il ripristino delle gerarchie e dei ruoli, e una disciplina chiara in ogni settore, nel rispetto della normativa vigente - conclude Pregnolato - Speriamo che questa volta ci venga davvero data voce. Noi siamo pronti”.