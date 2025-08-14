 / Cronaca

Cronaca | 14 agosto 2025, 09:53

Ospedaletti: mobilitazione di soccorsi tra Guardia Costiera e Carabinieri per un corpo in mare... ma era un manichino

L'allarme è stato dato da alcuni passanti che erano sulla ciclabile

Ospedaletti: mobilitazione di soccorsi tra Guardia Costiera e Carabinieri per un corpo in mare... ma era un manichino

Mobilitazione di soccorsi, ieri sera nello specchio acqueo di fronte ad Ospedaletti. Alcuni passanti, che stavano camminando sulla pista ciclabile, hanno infatti dato l’allarme per un presunto corpo che galleggiava in mare.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della Guardia Costiera di Sanremo che hanno pattugliato l’intera area di fronte alla città delle rose mentre, a terra erano presenti i Carabinieri.

Alla fine del pattugliamento è stato trovato un manichino, sulla cui provenienza ora indagherà la stessa Guardia Costiera.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium