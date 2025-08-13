Regione Liguria: politiche abitative, stanziati 600mila euro per la morosità incolpevole

La Regione Liguria ha approvato un nuovo stanziamento di 300mila euro per affrontare il problema della morosità incolpevole tra gli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica e sociale.

Questi fondi, derivanti dall’assestamento di bilancio, si aggiungono ai 300mila euro già assegnati nel mese di febbraio, portando il totale a 600mila euro destinati alle quattro Arte territoriali: Imperia, Savona, Genova e La Spezia. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto a chi, per cause come disoccupazione, malattia o altre difficoltà valutate caso per caso, non riesce a far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.

“Ulteriori risorse importanti e attese dalle Arte e dagli inquilini – spiega l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola -. Un provvedimento che era stato proposto a febbraio, stante la necessità di integrare le risorse a fronte del fabbisogno rilevato, e che è stato portato a compimento grazie anche a una proposta avanzata dall’opposizione in Consiglio regionale. Questo a dimostrazione del fatto che, come amministrazione, quando le azioni della minoranza sono utili per i cittadini liguri e non strumentali siamo pronti a recepirle e condividerle. In totale metteremo dunque a disposizione 600mila euro per dare supporto a chi ha perso lavoro o ha subito una grave mancanza e non riesce a pagare le spese di locazione. Oltre ai tanti cantieri aperti in materia di edilizia popolare e ai servizi offerti dagli sportelli informativi operativi in tutto il territorio ligure, proseguiamo dunque nelle buone pratiche per aiutare chi ha più bisogno”.