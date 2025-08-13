Caldo record in Riviera, presi d’assalto i laghetti di Dragunaia in Valle Argentina (Foto)

Il caldo eccezionale di questi giorni sta spingendo residenti e turisti a cercare sollievo nei luoghi più freschi dell’entroterra. Tra le mete più gettonate, i laghetti di Dragunaia in località Desteglio, nel comune di Montalto Carpasio, che in queste ore stanno vivendo un’autentica invasione. L’acqua limpida e fresca, immersa nel verde della Valle Argentina, è diventata il rifugio ideale per chi vuole sfuggire alle temperature bollenti che stanno caratterizzando la Riviera di Ponente.

L’ondata di calore ha raggiunto picchi impressionanti. Ventimiglia, tra l’11 e il 12 agosto, ha registrato una minima notturna di 29,1°C, uno dei valori più alti mai rilevati in Liguria. A Sanremo la minima si è fermata a 27,9°C, Imperia 26,7°C, Seborga 27,2°C, mentre solo oltre i 1.000 metri il termometro è sceso sotto i 20°C, con Verdeggia a 16,4°C e Poggio Fearza a 21,8°C.

Anche le massime restano elevate: nell’entroterra di Imperia, Borgomaro ha toccato i 36°C, Rocchetta Nervina 35,6°C, Dolcedo 34,9°C. Sul litorale, Sanremo ha segnato 31,6°C, Imperia 30,8°C, mentre località montane come Col di Nava e Gouta si sono fermate rispettivamente a 28°C e 26,7°C.

Secondo i meteorologi, l’episodio è legato a un effetto favonico: le correnti settentrionali hanno bloccato le brezze marine, riscaldando ulteriormente l’aria e impedendo il calo termico notturno. Un fenomeno che, dopo un luglio nella norma, ha portato in pochi giorni notti “oltre tropicali” e massime roventi.

Le previsioni parlano di caldo intenso anche per domani, con una lieve attenuazione attesa dal 14 agosto e possibili temporali sui rilievi. Nel frattempo, i laghetti di Dragunaia continuano a richiamare bagnanti da tutta la provincia, confermandosi un’oasi naturale capace di offrire refrigerio e relax in una delle estati più calde degli ultimi anni.

(Foto Christian Flammia)