Turismo: a giugno 2025 crescono arrivi e presenze in Liguria, nell’imperiese crescita del 4,47%

Nel mese di giugno 2025 i dati definitivi confermano una crescita delle presenze turistiche nella nostra regione, che salgono del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Positivo il saldo sia per quanto riguarda i turisti italiani (+1,6%) sia per quanto riguarda gli stranieri (+12,19%). Positivo anche il dato che riguarda gli arrivi, che passano da 624.483 in un mese a 659.881, con un incremento, sempre rispetto al giugno 2024, di oltre 35mila unità, pari al 5,67%. Anche su questo fronte, crescono sia gli arrivi dal territorio nazionale (+2,56%) che dall’estero (+9,06%).

“I dati consolidati di giugno confermano un andamento estremamente positivo per il turismo ligure, e smentiscono ogni narrazione di crisi - commenta l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi - le presenze degli italiani sono cresciute rispetto al 2024 e quelle degli stranieri hanno registrato un incremento ancora più marcato. Non sono quindi opportune le polemiche, che non fanno altro che danneggiare un comparto strategico per la nostra economia. I numeri infatti dimostrano come la nostra regione continui ad essere sempre più attrattiva e amata, capace di accogliere e di soddisfare le esigenze di fette sempre più ampie di visitatori, grazie alla sua straordinaria varietà. Proprio per questo – precisa Lombardi – siamo intenzionati a continuare a investire in una promozione strategica che sta dando grandi risultati, proseguendo per esempio con la valorizzazione dei borghi e dell’entroterra, che stanno diventando un elemento distintivo e riconosciuto della nostra offerta”.

Per quanto riguarda la nostra provincia, il mese di giugno ha visto una crescita delle presenze del 4,47%, inferire a Savona (+8,72%) e Genova (+6,79%) ma sopra Spezia (+3,28%), sempre confrontando il giugno 2024 con lo stesso mese del 2025. “Nel 2024 – conclude Lombardi - la Liguria si è posizionata al terzo posto in Italia per arrivi turistici in rapporto alla dimensione regionale con 5,2 milioni di arrivi, dietro soltanto a Veneto e Trentino-Alto Adige. Secondo i dati elaborati da Teha -The European House – Ambrosetti, se l’Italia avesse lo stesso flusso turistico della Liguria, il numero di turisti crescerebbe di 149,5 milioni, con un impatto sull’economia nazionale di 58 miliardi di euro, pari al 2,7% del PIL nazionale”.

