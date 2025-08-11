Sanremo: degrado e sporcizia sul torrente San Francesco in pieno centro, urge un intervento di pulizia (Foto)

Muschio, erbace, pietre portate dal torrente chissà da quanto tempo e ‘odorini’ non particolarmente graditi da passanti e bagnanti. E’ lo ‘spettacolo’ che sta offrendo in questi giorni di piena estate il San Francesco nel suo tratto terminale, a ridosso di corso Nazario Sauro e corso Trento Trieste, a fianco della spiaggia libera ‘Arenella’.

In molti hanno notato una situazione di parziale degrado e, alla vista come si può notare dalle foto, la situazione non è delle migliori. Ovviamente tenuto conto che siamo in pieno centro e in pienissima stagione estiva.

Si tratta chiaramente in parte di sedimenti lasciati dallo scorrere del torrente e in parte di erbacce che sarebbero da eliminare ma, soprattutto in chiave estiva una operazione di pulizia potrebbe garantire una visuale più consona alla città di Sanremo.