Sanremo: rissa dopo i bagordi notturni questa notte tra via Fiume e corso Orazio Raimondo, un ferito portato in ospedale

Botte da orbi, questa mattina nella zona a ridosso di via Fiume e corso Orazio Raimondo. Erano le 5 quando tre persone sono entrate in contatto tra loro, molto probabilmente per futili motivi ed al termine di una nottata condita da bagordi e qualche superalcolico di troppo.

Dalle parole i tre sono passati velocemente ai fatti e sono volati spintoni, cazzotti e qualche calcio. Alla fine ad avere la peggio è stato uno dei tre che ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale, dove è stato portato in codice giallo di media gravità. Gli altri due, invece, se la sono cavata con qualche medicazione veloce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato ed i Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini del caso. Ovviamente, come sempre in questi casi, si procederà in caso di querela di parte da uno o più dei contendenti.