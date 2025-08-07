Trasporti: conferma del Ministro Rixi "Il 10 settembre al via la conferenza dei servizi per raddoppio Finale Ligure–Andora"

“La Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo del raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure–Andora è stata fissata per il prossimo 10 settembre. Si tratta dell’ultimo tassello per completare il raddoppio dell’intera linea Genova–Ventimiglia". La conferma è arrivata nelle ultime ore dal vice Ministro ai Trasporti, Edoardo Rixi.

"Un’opera strategica - termina - già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026, che entra nella fase decisiva. La durata prevista dei lavori è di circa 8 anni, inclusi progettazione esecutiva e costruzione. Abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora serve fare squadra per arrivare al cantiere”.