Trasporti: conferma del Ministro Rixi "Il 10 settembre al via la conferenza dei servizi per raddoppio Finale Ligure–Andora"

07 agosto 2025, 14:26

"Un’opera strategica già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026, che entra nella fase decisiva"

Trasporti: conferma del Ministro Rixi &quot;Il 10 settembre al via la conferenza dei servizi per raddoppio Finale Ligure–Andora&quot;

“La Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo del raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure–Andora è stata fissata per il prossimo 10 settembre. Si tratta dell’ultimo tassello per completare il raddoppio dell’intera linea Genova–Ventimiglia". La conferma è arrivata nelle ultime ore dal vice Ministro ai Trasporti, Edoardo Rixi.

"Un’opera strategica - termina - già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026, che entra nella fase decisiva. La durata prevista dei lavori è di circa 8 anni, inclusi progettazione esecutiva e costruzione. Abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora serve fare squadra per arrivare al cantiere”.

Carlo Alessi

