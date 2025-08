Lanciare messaggio di pace e speranza: flash mob per Gaza anche a Vallecrosia

Flash mob per Gaza a Vallecrosia. La comunità si riunirà sabato 9 agosto presso il supermercato Conad nella città della famiglia per lanciare un messaggio di pace e speranza.

"Anche Vallecrosia organizzerà un flash mob per Gaza" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Alle 8.30 gli organizzatori si ritroveranno a San Rocco per preparare il tutto poi alle 9.30 la comunità si riunirà davanti al supermercato Conad da dove alle 10 partirà il flash mob".

"Invitiamo la popolazione a partecipare numerosa per lanciare insieme un messaggio di pace e, soprattutto, di speranza per Gaza e per tutti i paesi che attualmente sono in guerra" - sottolinea - "L'obiettivo sarà cercare di seminare pace e speranza nel cuore di chi oggi fa violenza".