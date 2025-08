Sanremo ride (e riflette) con Pinuccio: tutto esaurito a Pian di Nave per “Non mi trovo” (Foto)

Una platea gremita, risate a non finire, ma anche spunti su cui riflettere: è stato un successo la tappa sanremese dello spettacolo “Non mi trovo”, portato in scena a Pian di Nave da Pinuccio, volto noto di Striscia la Notizia e nome d’arte di Alessio Giannone. Un mix di ironia, attualità e teatralità che ha conquistato il pubblico nella cornice dei tanti eventi pensati dall'amministrazione comunale per l'estate 2025 sanremese.

Lo spettacolo, già rodato in numerosi teatri italiani, mette a confronto due mondi: quello pre-2000 e quello dominato dai social media, dalle notifiche continue e dall’identità digitale. Pinuccio si è presentato sul palco nei panni di un imputato paradossale, sottoposto a processo per la sua presunta inadeguatezza al mondo contemporaneo. L’accusa? Essere rimasto ancorato a un passato in cui “si stava meglio quando si stava peggio”.

Tra TikTok, messaggi vocali infiniti e assurdità da prima pagina, il monologo si trasforma in un processo comico e surreale, dove il pubblico – giuria popolare per una sera – è chiamato a valutare le “prove” della sua difficoltà ad adattarsi. E se da un lato si ride per l’assurdità di certe dinamiche quotidiane, dall’altro non manca una sottile malinconia per un tempo in cui la comunicazione era più diretta e le relazioni più semplici.

Pinuccio si conferma un narratore acuto e attento, capace di far sorridere ma anche di porre domande scomode. Il tutto condito da uno stile leggero e brillante, che ha tenuto incollato il pubblico fino all’ultima battuta. L’ennesima serata da sold out per il cartellone estivo sanremese, che continua a registrare consensi e partecipazione.