Pugnochiuso: il Resort nel cuore del Gargano dove natura e mare si incontrano

La struttura si estende per circa 150 ettari all’interno del Parco Nazionale del Gargano, in una posizione privilegiata che domina due baie contigue – Pugnochiuso e Portopiatto – regalando a ogni ospite una vista mozzafiato e un contatto diretto con la natura incontaminata.

Il Resort è concepito come un luogo riservato e protetto, con accesso controllato e ambienti distribuiti in modo armonioso all’interno di un contesto paesaggistico di grande valore. Pugnochiuso non è una meta di passaggio: è una destinazione pensata per chi desidera rallentare e vivere una vacanza autentica e ben organizzata.

Un soggiorno tra comfort e autenticità

L’offerta ricettiva del Resort Pugnochiuso è articolata e progettata per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di viaggiatori. Gli ospiti possono scegliere tra due eleganti hotel sul Gargano – l’Hotel del Faro e l’Hotel degli Ulivi – entrambi immersi nel verde e posizionati in modo da offrire una vista privilegiata sul mare. Le camere sono ampie, luminose e dotate di ogni comfort, mentre l’atmosfera è rilassata, sobria e accogliente.

Per chi preferisce una sistemazione più indipendente, le Villette Belvedere offrono un'alternativa immersa nella macchia mediterranea, senza rinunciare all'accesso ai principali servizi del Resort. Si tratta di soluzioni perfette per famiglie o gruppi che desiderano spazi privati, pur restando collegati alla vita del villaggio.

Mare e servizi: le spiagge di Pugnochiuso e Portopiatto

Uno dei punti di forza del Resort è la sua collocazione naturale a ridosso di due baie cristalline. La spiaggia di Pugnochiuso, direttamente accessibile dal comprensorio, si distingue per il mare limpido, la tranquillità dell’ambiente e la cornice scenografica che la circonda. Poco più in là si trova la spiaggia di Portopiatto, più raccolta e ombreggiata, ideale per chi cerca momenti di quiete e relax.

Entrambe le spiagge sono riservate agli ospiti del Resort, garantendo così privacy e comfort. A completare l’esperienza, si affianca una vasta gamma di servizi: piscine con acqua di mare, campi sportivi, aree verdi per il relax, ristoranti di qualità, animazione per bambini e famiglie, oltre a un servizio di navetta interna che collega i diversi punti della struttura.

Vivere il Gargano in un contesto protetto e sostenibile

Pugnochiuso non è soltanto un luogo di villeggiatura, ma un modello di accoglienza consapevole. Il Resort ha ottenuto importanti certificazioni ambientali, tra cui la ISO 14001 e la registrazione EMAS III, a testimonianza dell’impegno verso una gestione rispettosa del territorio.

La sua collocazione all’interno del Parco Nazionale del Gargano comporta una responsabilità importante: quella di preservare un ecosistema ricco e delicato. La progettazione delle strutture, la manutenzione del verde, la gestione dei rifiuti e l’uso delle risorse sono pensati in un’ottica di sostenibilità, senza mai sacrificare la qualità dell’esperienza turistica.

Oltre Pugnochiuso: le spiagge di Vieste

Per chi desidera esplorare i dintorni, Vieste rappresenta una tappa irrinunciabile. Località balneare tra le più note del Gargano, offre una straordinaria varietà di litorali, adatti a ogni tipo di viaggiatore.

La spiaggia di Pizzomunno è la più iconica della zona, con il suo monolite calcareo alto 25 metri che si staglia sul mare. Si estende a sud del centro storico, è facilmente raggiungibile a piedi e offre sabbia dorata, fondali bassi e numerosi stabilimenti balneari.

A seguire, il lungomare Enrico Mattei si snoda verso sud offrendo lidi attrezzati, bar sul mare e servizi moderni, in un contesto accessibile anche alle famiglie con bambini. La spiaggia di San Lorenzo, a nord del centro abitato, è una baia tranquilla e protetta. Estesa per circa 1.500 metri, presenta sabbia dorata, fondali bassi e un’atmosfera più riservata.

Tra le più grandi e amate dai surfisti si trova la spiaggia di Scialmarino, a circa 5 km da Vieste. Vento costante, natura e ampiezza degli spazi la rendono ideale per sport acquatici, ma anche per chi cerca tranquillità e facilità di accesso. Più selvaggia e scenografica è la spiaggia di Vignanotica, raggiungibile via mare o tramite sentieri nella macchia mediterranea.

Subito a sud si incontra la Baia delle Zagare, celebre per i suoi due faraglioni calcarei: l’Arco di Diomede e le Forbici. A poca distanza si trova la più appartata Baia dei Mergoli, separata da una piccola scogliera. Intima e raccolta, è circondata da falesie e vegetazione aromatica, tra pini, agrumi, mirto e ginepro.

Più vicina a Pugnochiuso, la Baia di San Felice è nota per l’“Architello”, arco naturale di roccia che domina il paesaggio. Infine, la Baia di Campi conquista gli amanti della natura e delle immersioni.

Le spiagge di Vieste, diverse per conformazione e atmosfera, contribuiscono a definire il profilo della costa, offrendo scenari spettacolari che spaziano dalla sabbia dorata alle scogliere più selvagge.

Pugnochiuso si propone così non come alternativa, ma come completamento di un’esperienza più ampia: per chi sceglie di visitare Vieste, il Resort rappresenta un'opportunità per vivere il mare del Gargano con maggiore privacy, in un contesto esclusivo e protetto.























