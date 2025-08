Ventimiglia, rientra in Italia senza autorizzazione: arrestato dalla polizia

Rientra in Italia senza autorizzazione e così viene arrestato dalla polizia di Stato. E' successo a Ventimiglia lo scorso 29 luglio.

Un trentenne, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, dopo essere stato espulso dal territorio nazionale aveva fatto nuovamente ingresso in Italia senza alcuna autorizzazione del Ministero e così è stato arretato, in flagranza di reato, dal personale delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia.

Intorno alle 17, nel corso dei servizi di prevenzione generale, in corrispondenza dei giardini pubblici “Tommaso Reggio”, l’equipaggio della volante si era, infatti, imbattuta in un soggetto extracomunitario, in quel frangente vessato da altri due connazionali poiché accusato di essersi fatto “raggirare” da un suo amico, vendendogli come droga ciò che in realtà era solo un medicinale. Pertanto, i tre sono stati accompagnati in ufficio per ulteriori accertamenti. A seguito del fotosegnalamento e delle opportune verifiche nelle banche dati, è emerso che uno di essi era destinatario di diversi ordini di espulsione e che, quindi, gli era già stato ordinato di lasciare il territorio nazionale. Effettivamente, nel 2024 l'uomo aveva ottemperato ai vari ordini di allontanamento recandosi in Germania e, per tali ragioni, non avrebbe potuto fare rientro in Italia senza autorizzazione prima dei dieci anni. E' stato così dichiarato in stato di arresto e, dopo aver avvisato il PM di turno, è stato disposto il trattenimento dell’uomo nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza direttissima.