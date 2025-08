Orchestra Sinfonica di Sanremo protagonista con Ute Lemper

Ute Lemper è arrivata a Sanremo! La star internazionale, cantante, attrice, ballerina e pittrice, nella sua autobiografia, uscita nel dicembre del 2023 per Baldini Castoldi, si è semplicemente definita una “viaggiatrice del tempo”.

E un viaggio sarà anche quello che proporrà - insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo - sabato 2 agosto alle 21:30 all’Auditorium Franco Alfano, con il concerto “Berlino, Parigi, New York”.

La grande artista tedesca, considerata la massima interprete del cabaret berlinese e francese del primo dopoguerra, erede di Marlene Dietrich per espressività e fascino, proporrà i brani entrati a far parte del suo personalissimo repertorio che spaziano da Kurt Weill, Marguerite Monnot, Astor Piazzolla, Martin Gellner fino a composizioni originali.

“Quelli che eseguiremo domani sono brani arrangiati appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con la quale Ute Lemper torna ad esibirsi dopo il concerto al Teatro Ariston dell’estate del 2022. Con lei - e con noi - sul palco anche Werner "Vana" Gierig, uno dei maggiori pianisti jazz di New York. Sarà un concerto emozionante sia per il pubblico che per l’Orchestra“, racconta il M° Giancarlo De Lorenzo, che dirigerà il concerto.

Programma completo e biglietteria on-line su: https://www.sanremosummersymphony.com/2-agosto-ute-lemper-berlino-parigi-new-york/

Oltre a questo straordinario concerto inserito nel calendario della Sanremo Summer Symphony, l’Orchestra Sinfonica questo week end proporrà altri due appuntamenti:

Sabato 2 agosto alle 12:00 al Cimitero Monumentale della Foce il concerto “Musica di confine” con Mariano Dapor, Carlo Crisanti, Stefano Pellegrino e Flavio Termine, violoncelli dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il programma propone opere di autori di fine Ottocento. Apre e chiude il concerto J.S.Bach cui i violoncellisti sono debitori di una delle più importanti opere musicali per violoncello, le sei Suite per violoncello solo BWV 1007-1002. L’evento sarà gratuito, fino ad esaurimento posti. È necessario prenotare inviando una mail a: cultura@comune.sanremo.im.it

Domenica 3 agosto alle ore 11:00 l’Orchestra tornerà al Festival dei Boschi a San Romolo per il tradizionale concerto tra gli alberi. Un'esperienza imperdibile che unisce musica, arte e natura adatta a tutte le età. L’accesso è gratuito. Info e programma su: https://www.festivaldeiboschi.it/2025/07/28/e-il-programma-dettagliato-2025/

Sanremo Summer Symphony: biglietteria online e fisica, con i biglietti che sono disponibili in prevendita sul sito https://www.sanremosummersymphony.com

Il martedì sarà possibile acquistare i biglietti presso il chiosco dell’Info Point davanti al Cinema Centrale di via Matteotti a Sanremo dalle ore 10:00 alle ore 12.30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle ore 20:00 il giorno del concerto.