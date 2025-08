Ventimiglia: marocchino espulso lo scorso anno dall'Italia è tornato sul territorio, nuovamente arrestato dalla Polizia

Un marocchino di 30 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia, per aver fatto nuovamente ingresso sul territorio nazionale, dopo essere stato espulso dall’Italia.

L’uomo si trovava ai giardini pubblici ‘Tommaso Reggio’ e gli agenti sono intervenuti in quanto un altro extracomunitario venica vessato da altri due connazionali per vicende di droga che, successivamente, è emerso essere un medicinale. Dopo le verifiche nelle banche dati è stato scoperto che, nel 2024, marocchino era stato allontanato e non avrebbe potuto fare rientro in Italia senza autorizzazione prima dei dieci anni. Ora è in attesa dell’udienza direttissima.