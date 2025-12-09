La Valle Argentina piange il grande artista Giovan Battista De Andreis, nato a Badalucco ha dipinto per l'intera provincia

La Valle Argentina e l'intera povincia di Imperia piange la scomparsa del pittore Giovan Battista De Andreis, grande interprete di paesaggi. cittadini che hanno fatto la storia dell'arte cittadina. Originario di Badalucco, negli anni Cinquanta si forma a Genova con Emilio Scanavino e frequenta artisti come Caminati, Fieschi e Bertagnin. Nel 1955 il dipinto La sera, esposto a Palazzo Ducale, viene acquistato da Paolo Emilio Taviani. Le prime opere risentono di Cézanne, post-cubismo e action painting; nel 1956 vince il premio “Pennello d’oro” a Cervo.

Nel 1958 si trasferisce a Milano e, grazie a Scanavino, entra in contatto con l’avanguardia milanese (Fontana e il gruppo spaziale). Collabora con Bruno Munari alla realizzazione del film d’animazione Linea. Dagli anni Sessanta sviluppa un linguaggio personale ispirato a surrealismo e pittura metafisica, oltre alla letteratura fantastica. Nel 1964 il successo di un ritratto gli apre il collezionismo milanese; la prima mostra a Milano nel 1966 e diversi premi nel 1967 ne consolidano la fama. Espone in Italia e all’estero; la suite di acqueforti Le Apparizioni (1971) gli porta notorietà nazionale. Partecipa a importanti rassegne internazionali ed è segnalato da Bolaffi nel 1978. Pubblica opere anche su Playboy e collabora con Luciano Berio.

Tra il 1984 e il 1996 tiene numerose mostre personali in Italia e in Europa. Nel 2005 realizza, su commissione ufficiale, il ritratto di Cristoforo Colombo; nel 2006 sposa Stefania Massaccesi. Nel 2008 gli viene dedicata un’antologica a Imperia; nel 2009 riceve il Premio Regionale Ligure alla carriera e nel 2010 realizza l’acquaforte per il 50º anniversario dell’Autostrada dei Fiori.