Sanremo, ecoisole sotto esame: tra guasti tecnici, segnalazioni e raccolta differenziata in crescita

La gestione dei rifiuti e il funzionamento delle nuove isole ecologiche installate in città sono stati al centro dell’interpellanza presentata dal consigliere Daniele Ventimiglia (Lega) durante l’ultima seduta del consiglio comunale.

Ventimiglia ha chiesto chiarimenti sulla reale efficacia delle ecoisole, segnalando che “in diversi casi sono stati riscontrati errori e malfunzionamenti nella gestione dei rifiuti con questo sistema”. Ha quindi richiesto i dati aggiornati sulla percentuale di raccolta differenziata, eventuali segnalazioni ricevute in merito a malfunzionamenti e se siano previsti interventi correttivi, “soprattutto in presenza di isole che non funzionano”.

A rispondere è stata l’assessora Ester Moscato: "Sappiamo che ci sono anomalie, in particolare nelle ecoisole di Borgo, Mary Poppins e via San Francesco: si tratta di problemi tecnici su cui la ditta interviene con prontezza”. Moscato ha poi spiegato che il controllo del corretto utilizzo delle ecoisole avviene tramite un sistema di sorveglianza, grazie alla collaborazione tra ranger e forze dedicate. “Riceviamo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, il che dimostra attenzione al tema – ha aggiunto – ma ci sono anche casi di abbandono dei rifiuti che vanno affrontati con maggiore incisività”.

Sul futuro delle ecoisole, Moscato ha sottolineato la complessità del tema, facendo un excursus storico: “Negli anni ’70 e ’80 la raccolta era gestita direttamente tramite discariche. Poi nel 2015 c’è stato un cambio di paradigma con l’introduzione del porta a porta, imposto dalla Regione. Tuttavia, molti cittadini non erano soddisfatti. L’introduzione delle ecoisole è avvenuta anche grazie ai fondi del PNRR. Come evolverà il sistema lo vedremo, ma mi auguro che possa portare a buoni risultati”. Parzialmente soddisfatto il consigliere Ventimiglia, che ha concluso: “Va bene guardare ai numeri, ma serve anche maggiore attenzione alla questione della pulizia urbana. È un aspetto che non va trascurato”.

La discussione è poi stata affrontata durante l'assise, con l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia sullo spostamento dell'ecoisola dall'asilo Mary Poppins