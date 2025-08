Vallecrosia, Paolo Cuneo eletto presidente del consiglio comunale (Foto e video)

Paolo Cuneo è il nuovo presidente del consiglio comunale di Vallecrosia. E' stato eletto nella seduta odierna del consiglio comunale.

Ha ricevuto otto voti battendo così l'altro candidato, Gabriele Chiappori, che ha ricevuto solo tre voti. Registrata anche una scheda bianca. E' stata poi eletta con nove voti Luciana Rondelli come vicario battendo così Valeria Cannazzaro che ha ricevuto tre voti.

"Faccio i complimenti a Paolo Cuneo coadiuvato da Luciana Rondelli" - commenta il sindaco Fabio Perri - "Paolo Cuneo lo reputo una persona molto preparata, con un carattere molto posato, quindi, svolgerà il ruolo di presidente tutelando la gestione del consiglio comunale. Sono sicuro e certo che il suo lavoro sarà preciso e puntuale come è abituato a fare nella sua professione. Al di là di ogni diceria, al vaglio delle possibilità, incompatibilità non ce ne sono e, quindi, credo che possa fare serenamente il presidente del consiglio insieme al suo ruolo di consigliere comunale, unici ruoli che ha al momento in sinergia con l'amministrazione. Buon lavoro a Paolo Cuneo a Luciana Rondelli".

"Prendiamo atto della votazione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Non siamo d'accordo con la votazione".