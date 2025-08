Sanremo: sostituiti 72 punti luce obsoleti o non funzionanti nella frazione di Coldirodi

Si è concluso in questi giorni un intervento sull’illuminazione pubblica di Coldirodi, dove sono stati sostituiti 72 punti luce obsoleti o non funzionanti. L’operazione segue un’attenta analisi effettuata sulle problematiche emerse sull’illuminazione pubblica della frazione. Molte le vie coinvolte dall’intervento: strada Monte Ortigara, via Ospedaletti, strada rotabile Capo Nero, via Capitano Calvini, via Fontana Vecchia, strada alla Colla, via G.B. Calvini, via Savona, ecc.

“Avevo assunto l’impegno con gli abitanti di Coldirodi per un miglioramento dell’illuminazione pubblica. La sostituzione di oltre 70 punti luce, per dare una risposta alle esigenze dei cittadini, rappresenta solo un primo passo di un intervento più ampio che riguarderà proprio la rete della frazione sanremese”, dichiara il sindaco Alessandro Mager.



L'Amministrazione comunale, infatti, ha in progetto un completo rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica di Coldirodi, mediante un affidamento in project financing, che rientra all’interno di un piano di relamping in numerose zone cittadine, centrali e collinari. Già nei mesi scorsi il Comune di Sanremo, con una delibera di giunta, aveva acquisito la rete della frazione, composta da un totale di oltre 450 punti luce, con un impegno di spesa di 9.575 euro. Precedentemente la rete era di proprietà di Enel Sole che ne gestiva la distribuzione elettrica e la sostituzione delle lampadine bruciate. Alla società è stato assegnato ancora un anno di manutenzione dell'impianto di illuminazione, durante il quale si interverrà su tutte le criticità presenti risolvendole.