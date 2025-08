Ventimiglia, Cala del Forte: dal 1° agosto Marco Cornacchia è il nuovo Amministratore Delegato

A partire dal prossimo 1° agosto Marco Cornacchia assumerà l’incarico di Amministratore Delegato di Cala del Forte, il porto turistico di Ventimiglia di proprietà di Monaco Ports. Cornacchia subentra a Giovanni Battista Borea d’Olmo che, a 75 anni, conclude un percorso professionale di successo iniziato nel 1970, che si conclude con la visione e la realizzazione di Cala del Forte.

Il passaggio di consegne si svolge nel segno della continuità strategica e operativa: Marco Cornacchia, alla guida della Direzione del porto dal 2018, ha lavorato fianco a fianco con Borea d’Olmo sin dall’avvio del progetto, contribuendo attivamente al suo sviluppo e al consolidamento del posizionamento di Cala del Forte tra le realtà portuali più apprezzate del Mediterraneo. Giovanni Battista Borea d’Olmo ha ricoperto un ruolo fondamentale nella realizzazione di Cala del Forte, accompagnando ogni fase del progetto - dalla visione iniziale all’inaugurazione ufficiale nel 2021 e a seguire la rapida fase di sviluppo e di affermazione sul mercato internazionale - con determinazione, competenza e profonda conoscenza del settore dei porti turistici. Oggi, infatti, Cala del Forte è una realtà solida e strutturata, riconosciuta per le sue caratteristiche uniche di gestione virtuosa e di accoglienza di alto profilo.

Giovanni Battista Borea d’Olmo

Prima di ‘approdare’ a Ventimiglia, Borea d’Olmo è stato per 15 anni Direttore Generale dei Porti di Monaco, contribuendo concretamente al successo del modello portuale monegasco. In precedenza, aveva partecipato alla costruzione di Porto Rotondo in Sardegna e alla sua realizzazione per poi dirigerlo per 21 anni, rendendolo un punto di riferimento della nautica di alta gamma a livello internazionale. Il suo percorso professionale è legato indissolubilmente al mare e ha radici profonde nell’esperienza vissuta nella Marina Militare: entrato nel 1968 in Accademia Navale, ha raggiunto il grado di tenente di Vascello a soli 25 anni e nel 1976, quando era Comandante in seconda della nave scuola della Marina Militare Stella Polare, ha vinto la regata transoceanica Tenerife – Bermuda. Non ha mai smesso di navigare e partecipa con successo a regate su Vistona, l’imbarcazione d’epoca di famiglia varata nel 1937.

Marco Cornacchia

59 anni, originario di Rimini, è attivo nel mondo della vela dal 1980. La sua dedizione e determinazione hanno trasformato una passione in una carriera sportiva e professionale di altissimo livello, coronata dalla vittoria della Louis Vuitton Cup nel 1992 a bordo de Il Moro di Venezia e da numerosi titoli mondiali di vela. Negli ultimi venti anni, Marco si è specializzato nella gestione di superyacht e marina. Ha fondato e guidato una società del settore, collaborato come consulente per il Marina di Rimini e ricoperto il ruolo di direttore a Marina di Loano dal 2011 al 2017. Dal gennaio 2018 è direttore di Cala del Forte a Ventimiglia.