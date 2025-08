Sanremo: giorni importanti per la città dei fiori, tra domani e il weekend le decisioni su park di piazza Eroi e Festival

Mancano pochi giorni al classico stop amministrativo per le vacanze di agosto ma a Sanremo si vivono giorni molto importanti per due argomenti che sono all’ordine del giorno da diversi mesi. Stiamo parlando del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi e dell’accordo con la Rai per l’organizzazione del Festival dal 2027 al 2029 (con possibile rinnovo per il ’30 e ’31).

Il cantiere di piazza Eroi, nelle ultime settimane, è tornato a vivere dopo qualche mese di stop, con un maggiore utilizzo di operai impegnati nelle operazioni di completamento del parcheggio. Ma ora le attenzioni sono indirizzate verso la giornata di domani, quando il tribunale di Trieste dovrebbe emettere la sentenza sul procedimento di composizione della crisi per la Coop Edile Appennino, incaricata dei lavori. Al termine dell'udienza, infatti, si dovrebbe conoscere il destino della società e conseguentemente il futuro del cantiere del parcheggio matuziano. Una questione che lascia non poca preoccupazione, come lo stesso sindaco Alessandro Mager ha affermato durante l'ultimo consiglio comunale, fermo restando l'impegno e la volontà di consegnare alla città un nuovo parcheggio nei tempi più rapidi possibili.

Sul fronte Festival, invece, c’è moderato ottimismo, tenuto conto che i rapporti con la Rai sembrano tornati assolutamente cordiali, nonostante le ultime settimane abbiano visto notizie discordanti sul fronte nazionale. Molte infatti quelle che davano come per certo un allontanamento tra le due parti che, invece, la settimana scorsa si sono incontrate a Roma e sembra siano tornate in sintonia.

Da più parti viene confermato che, quella in corso dovrebbe essere la settimana decisiva, quella dell’annuncio relativo alla manifestazione di interesse che, in queti ultimi giorni è passata alla fase negoziale. Tra domani (a Trieste) e probabilmente venerdì, quindi, Sanremo troverà due risposte importanti per il suo futuro.