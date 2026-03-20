Taggia, code e viabilità: interrogazione della minoranza sul caos traffico. Il caso arriva in consiglio

Le lunghe code registrate lo scorso giovedì 12 marzo tra Santo Stefano al Mare e Taggia continuano a far discutere e approdano ora ufficialmente in consiglio comunale. Il gruppo di minoranza “Progettiamo il Futuro” ha infatti presentato un’interrogazione che sarà discussa nella prossima seduta del parlamentino tabiese, la quale dovrebbe essere convocata per lunedì 30 marzo.

Il caos traffico al centro del dibattito. Al centro della questione ci sono i pesanti disagi alla viabilità causati dalla chiusura della bretella tra Aurelia e Aurelia Bis, legata ai lavori per il bypass della pista ciclabile sul torrente Argentina. Una situazione che aveva generato lunghe code e forti rallentamenti, con ripercussioni immediate su residenti, pendolari e attività commerciali della zona. Un episodio che, nonostante i correttivi introdotti nel giro di poche ore dall’amministrazione, ha lasciato strascichi politici e amministrativi.

L’intervento del Comune e le modifiche. Già nella giornata successiva ai disagi, il sindaco Mario Conio si era recato sul posto, definendo le modifiche alla viabilità “insostenibili” e annunciando interventi immediati. Tra le soluzioni adottate, il ripristino dell’accesso verso Taggia dall’Aurelia per chi arriva da Imperia e la possibilità di un doppio senso alternato sul ponte dell’Argentina, con una temporanea riduzione della ciclabile. Scelte definite necessarie per ristabilire un equilibrio tra traffico veicolare e lavori in corso, ma che non hanno spento le polemiche.

La posizione della minoranza. Proprio su questo punto interviene ora il gruppo “Progettiamo il Futuro”, che ha deciso di formalizzare la questione attraverso un’interrogazione consiliare. L’obiettivo è "fare chiarezza sulla gestione della viabilità durante i lavori, sulle valutazioni effettuate prima della chiusura e sulle eventuali criticità emerse". Un’iniziativa che nasce anche dal malcontento raccolto sul territorio, dove residenti e commercianti avevano espresso forti perplessità per l’impatto del provvedimento.

Bypass promosso, ma resta il nodo traffico. Se da un lato l’apertura del bypass ha raccolto pareri favorevoli, soprattutto per il collegamento tra Arma e Taggia e per la prospettiva di una viabilità migliorata, dall’altro resta aperto il tema della gestione delle fasi di cantiere. La chiusura della settimana scorsa, infatti, aveva messo in evidenza criticità importanti, diventate ora oggetto di confronto politico.

Verso il consiglio del 30 marzo. Il prossimo consiglio comunale sarà quindi l’occasione per un chiarimento pubblico tra maggioranza e minoranza su una vicenda che ha avuto un impatto diretto sulla vita quotidiana della città.