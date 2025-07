Agosto Medievale a Ventimiglia: aperture serali straordinarie per la storica Biblioteca Aprosiana

Per il quarto anno consecutivo in occasione dell’”Agosto Medievale” sarà possibile scoprire, eccezionalmente anche in orario serale, la storia e i tesori della biblioteca fondata dall’agostiniano ventimigliese Angelico Aprosio nel 1648, prima biblioteca pubblica della Liguria, e il suo fondo barocco tra i più importanti d’Italia. Per l’occasione sarà visitabile la sala del Fondo Antico con visita guidata e sarà eccezionalmente riproposta, visto il buon successo di pubblico ottenuto, la mostra libraria De Vera Mentis Laetitia che espone una selezione di pregevoli volumi legati al celebre astronomo Giandomenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta a Perinaldo l’8 giugno 1625. Oltre al celebre ritratto dello stesso Aprosio e dei suoi corrispondenti, sarà possibile ammirare opere di argomento astronomico e scientifico del Seicento, note manoscritte e rare prime edizioni.

A proposito di queste aperture speciali l’Assessore alla Cultura del Comune di Ventimiglia Serena Calcopietro dichiara: “Queste aperture straordinarie rappresentano un’opportunità preziosa per riscoprire un luogo simbolico della nostra identità, custode di secoli di sapere e memoria. La Biblioteca Aprosiana, tra le più antiche biblioteche pubbliche d’Italia, continua a essere un punto di riferimento culturale per il nostro territorio, e il Fondo Antico ne è il cuore pulsante. Invitiamo tutti a partecipare a queste serate speciali, pensate per avvicinare un pubblico sempre più ampio alla bellezza e al valore dei beni culturali, in un’atmosfera suggestiva e ricca di fascino."

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ente Agosto Medievale e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. L’accoglienza dei visitatori sarà curata dai giovani tirocinanti provenienti dalle Università di Vilnius e di Clermont Ferrand attualmente impegnati in progetti di valorizzazione museale e informatizzazione del patrimonio storico presso il Museo-Biblioteca Clarence Bicknell di Bordighera.