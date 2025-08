Lavori in carcere non retribuiti, un lettore: "Un'Iniziativa lodevole, ma manca la dignità"

"Buongiorno ,

ho letto ieri la notizia dove si parla della riunione tra sindaci per ampliare la possibilità di far lavorare persone in carcere per reintrodurli nella società. Ottima iniziativa che condivido. Quello che mi suona male e che non condivido è il non retribuire queste persone .

Vista cosi vuol dire usufruire di personale gratis. Non dico che sia schiavismo ma mi sembra si avvicini molto. Ogni persona che mette a disposizione il suo tempo , o decide di fare volontariato , o deve essere retribuito . E' una questione di dignità . Cosi non si recupera e non si reintroduce nessuno .

Michele Cavaglià".