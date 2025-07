Sanremo, incendio a un contatore gas in Corso Orazio Raimondo: situazione sotto controllo (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di domenica a Sanremo, in Corso Orazio Raimondo, per un principio d’incendio che ha interessato un contatore del gas nei pressi del ristorante hotel Marinella. Alcuni residenti avrebbero avvertito un rumore improvviso e notato delle fiamme provenire dall’area, ma la situazione è rientrata in breve tempo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e un operatore di Italgas per la messa in sicurezza dell’impianto. Le fiamme sono state prontamente domate e non si sono registrati né feriti né danni rilevanti. La zona è stata messa in sicurezza e al momento non si segnalano criticità.