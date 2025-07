Sanremo: spaccio e risse nel centro della città, i consiglieri di FdI Consiglio e Balestra chiedono più illuminazione e telecamere

Dopo le notizie pubblicate dal nostro giornale, in relazione agli avvenimenti di spaccio e risse nella zona compresaa tra via Piave e via Gioberti, ma anche quella tra la vecchia stazione e via Nino Bixio fino a corso Mombello, il lungomare Italo Calvino e il quartiere della Pigna, i Consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno presentato un’Interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio di mercoledì.

“Le zone – scrivono - versano da tempo in condizioni di forte degrado urbano, diventando veri e propri punti critici per la sicurezza e il decoro della città, con episodi quotidiani di illegalità e inciviltà segnalati con crescente allarme da residenti, commercianti, comitati locali e dalla stampa. Si trovano spesso soggetti che consumano alcol e sostanze stupefacenti, con conseguente abbandono di bottiglie e rifiuti nei pressi di abitazioni, esercizi pubblici e marciapiedi. Senza dimenticare i frequenti episodi di risse, aggressioni, atti vandalici e comportamenti minacciosi, che compromettono la sicurezza e la vivibilità delle zone interessate. La carenza di illuminazione pubblica adeguata favorisce l’insorgere di situazioni illecite e un diffuso senso di insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne”.

Secondo quanto affermato dai due Consiglieri le criticità generano pesanti ricadute sociali ed economiche, minando il tessuto urbano e commerciale delle zone interessate. “L’area della Pigna – proseguono - cuore storico, culturale e identitario della città, necessita di interventi urgenti e mirati per garantire condizioni di sicurezza e vivibilità adeguate. Dove sono presenti telecamere attive e buona illuminazione, si registra un calo significativo degli episodi delittuosi e delle situazioni di degrado”.

Consiglio e Balestra chiedono a sindaco Giunta se sono a conoscenza delle gravi criticità che affliggono le aree e quali interventi urgenti intendano mettere in campo per contrastare fenomeni di degrado, spaccio, violenza e insicurezza. Chiedono inoltre se intendono convocare un tavolo di coordinamento con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e le rappresentanze di residenti e commercianti, finalizzato alla definizione di una strategia condivisa e strutturata per il controllo e la riqualificazione delle zone più critiche.

Nell’interpellanza chiedono se siano previsti interventi per il potenziamento della videosorveglianza nella Pigna e in altre aree sensibili del centro cittadino (con telecamere collegate in tempo reale alle centrali operative delle Forze dell’Ordine) insieme al rafforzamento dell’illuminazione pubblica e della presenza della Polizia Locale, in particolare nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire e contrastare efficacemente situazioni di degrado e insicurezza. “Vorremmo sapere quali ulteriori strategie e progetti l’Amministrazione intenda attuare per restituire sicurezza, decoro e vivibilità alla Pigna e all’intero centro cittadino, anche attraverso interventi di riqualificazione urbana e coinvolgimento attivo della cittadinanza”.