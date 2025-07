Sanremo: disordini in carcere, trasferiti i 6 detenuti ribelli mentre arriva il neo comandante della Penitenziaria da Cuneo

Sono stati trasferiti i 6 detenuti protagonisti dei disordini avvenuti l’altra notte in carcere a Sanremo mentre altri sono stati messi in isolamento. La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario della UilPa Penitenziaria, a poche ora dall’ultima notte di ‘guerriglia’ all’interno della casa circondariale matuziana.

Attivato quindi il ‘Por’ da parte dell’amministrazione carceraria mentre sono state svelate le prognosi degli 8 agenti, tra cui anche il vice Comandante: variano tra i 3 e i 15 giorni. Nel frattempo è stato mandato in missione a Sanremo il neo Comandante, proveniente da Cuneo, inviato per riportare la sicurezza in un istituto vittima di continui eventi critici

“Arriva, anche se in ritardo – dice Pagani - la risposta dell’Amministrazione penitenziaria, dopo il sacrificio di 8 poliziotti feriti di cui uno gravemente (sfregiato al volto) ed ora ci auguriamo che si inizi a respirare aria di legalità. Noi continuiamo a ripeterlo anche a futura memoria: gli istituti penitenziari sono sull’orlo del collasso e, continuando così, nelle prossime settimane potrebbe accadere di tutto”.