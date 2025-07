Ragazza di 35 anni scomparsa da Polla: ricerche in corso sopra Airole, ultimo segnale il 14 luglio

È scattata nelle ultime ore una complessa operazione di ricerca nei boschi sopra Airole, nell’entroterra imperiese, per rintracciare una donna di 35 anni originaria di Polla, in provincia di Salerno, scomparsa da diversi giorni. La ragazza, secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanata volontariamente dalla famiglia lo scorso 14 luglio, facendo perdere le proprie tracce.

La denuncia di scomparsa è stata formalizzata solo nella giornata di ieri dai genitori, preoccupati per l’assenza di contatti per oltre dieci giorni. Alcuni elementi raccolti nel corso delle prime indagini hanno indirizzato le ricerche verso la zona di Airole, dove risulta l’ultimo aggancio del suo cellulare nella giornata stessa del 14 luglio.

I soccorritori, supportati dalle forze dell’ordine, si sono attivati in un’area particolarmente impervia, dove è stato allestito un posto avanzato di coordinamento. La ricerca risulta al momento complessa, sia per le difficoltà logistiche del territorio sia per la necessità di comprendere se la giovane si trovi ancora nella zona.

Secondo alcune ricostruzioni, la 35enne potrebbe essere passata anche da Ventimiglia, ma il suo attuale stato e le sue intenzioni restano al momento ignoti. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore con l’impiego di squadre specializzate e strumentazioni dedicate.