Alla scoperta delle balene e dei delfini che vivono nel mar ligure: incontro a Sanremo il 27 luglio

Si terrà domenica 27 luglio, con una conferenza in programma a Pian di Nave, l'attività conclusiva del progetto "Santuario Pelagos: conoscerlo per amarlo e proteggerlo".

L’evento consisterà in un incontro con Caterina Lanfredi, ricercatrice dell'Istituto Tethys, che porterà il pubblico alla scoperta delle balene e dei delfini che vivono nelle acque del Mar Ligure.

Il progetto era stato avviato lo scorso 1° settembre, con uno scopo informativo e divulgativo su questa preziosa area marina protetta. Il Comune di Sanremo è stato individuato come capofila e ha finora collaborato con gli altri Partner progettuali: i Comuni di Ceriale, Levanto, Zoagli e, in particolare l'Istituto Tethys onlus che ha avuto un ruolo primario nella sensibilizzazione del pubblico attraverso webinar rivolti alle scuole, agli enti locali e alle associazioni di categoria, oltre alla realizzazione di un video e un fumetto, per un approccio più inclusivo e innovativo.

Il progetto è stato finanziato dal MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e ha la durata di un anno.

Una serie di webinar tenuti da esperti di Tethys è stata rivolta sia al personale dei Comuni sia ai portatori di interesse, come albergatori, esercenti e imprenditori, e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I punti-chiave illustrati sono stati: le caratteristiche del Santuario e gli obiettivi dell’Accordo Pelagos, la valorizzazione del Santuario, le relative opportunità di sviluppo sostenibile, le pressioni di origine antropica e le normative e buone pratiche per la mitigazione degli impatti.

Azioni specifiche sono tuttora rivolte alle nuove generazioni, attraverso la scuola. Agli insegnanti dei quattro Comuni viene offerta la possibilità di utilizzo per tre anni del sito “Missione Pelagos”, realizzato da Tethys e Verdeacqua, cooperativa milanese specializzata in campo didattico e ambientale, con il sostegno dei Soroptimist International Club d’Italia. La piattaforma contiene strumenti digitali e materiale multimediale online per sensibilizzare e educare diverse fasce di età, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado.

Infine a cittadini e turisti sono dedicati mezzi pensati per attirare la curiosità: un video con le più spettacolari immagini di Tethys per il pubblico degli adulti, un fumetto a colori appositamente realizzato per i più giovani sulla nascita del Santuario Pelagos e incontri in presenza con cittadini e turisti.

Ecco il link per visualizzare le registrazioni dei webinar e scaricare i materiali sul Santuario Pelagos: https://tethys.org/activities-overview/public-awareness/conoscere-il-santuario-pelagos-e-i-cetacei-che-lo-abitano/