Ato idrico: esaurita la fase commissariale, oggi la comunicazione del Governatore Marco Bucci su richiesta di Claudio Scajola

Con una lettera inviata oggi, il Presidente della Regione Marco Bucci ha comunicato al Commissario ad acta Claudio Scajola l’esaurimento della fase commissariale dell’Ato Ovest Imperia. La comunicazione arrivata da Genova segue di pochi giorni l’apposita richiesta di esaurimento della fase commissariale inviata al Governatore dalla struttura commissariale, dopo l’adozione della deliberazione di Arera dell’8 luglio 2025 riguardo le tariffe, e l’avvenuta formalizzazione del trasferimento del ramo di azienda da Ireti spa a Rivieracqua Spa dall’1 luglio 2025.

Cessa quindi in data odierna il commissariamento dell’Ambito territoriale ottimale (Ato) imperiese del settore idrico, iniziato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale il 27 gennaio 2023. Claudio Scajola commenta: "Sono stati due anni e mezzo in cui abbiamo raggiunto risultati assai importanti, culminati con le nuove opere realizzate nell’ambito del Masterplan del Roja e con l’approvazione delle nuove tariffe da parte dell’Autorità competente. Ringrazio lo staff che mi ha supportato, coordinato dal sub-commissario ad acta Cecilia Brescianini. Adesso, in qualità di Presidente della Provincia, continuerò a mantenere alta l’attenzione sulla qualità del servizio e sulla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico".