Sport e sapori a Dolceacqua, Smash ‘n’ Roast festeggia un mese. Simona e Gianluca: "Un grazie enorme a chi ha creduto in noi"

Buon cibo, atmosfera e convivialità. Smash ‘n’ Roast, nuovo punto di ristoro nato all’interno del Circolo TCD Tennis e Padel in via Roma a Dolceacqua domani, venerdì 25 luglio, festeggia il primo mese di apertura.

I numeri, ma soprattutto i sorrisi, parlano chiaro: l’energia del locale ha già conquistato sportivi, turisti e tanti clienti di passaggio. A guidarlo ci sono Simona e Gianluca, che con passione, impegno e spirito di squadra hanno saputo trasformare uno spazio in un vero punto di riferimento per la comunità.

In questo primo mese ogni serata ha, infatti, avuto successo: dalla griglia con rostelle e salsicce, agli aperitivi con Dj set, fino ai piatti di pesce e alle proposte del giorno, il locale ha saputo soddisfare tutti, non solo a chi frequenta i campi da padel o tennis. "Vogliamo dire un grazie enorme a chi ha creduto in noi fin dal primo giorno" - dicono Simona e Gianluca - "Al Circolo TCD che ci ha dato questa possibilità, a tutto lo staff che lavora con passione ogni giorno e, soprattutto, a tutti i clienti, vecchi e nuovi, che ci scelgono, ci consigliano e tornano con il sorriso. Questo mese è stato un inizio bellissimo. Smash ‘n’ Roast continua ogni giorno con un’idea nuova, ogni sera con un momento da condividere perché più che un locale, è ormai diventato un luogo dove si sta bene, si mangia bene e ci si sente a casa".