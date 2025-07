Sanremo, ai martedì letterari il Cardinale Bagnasco: “Cristo è la speranza che non verrà mai meno” (Foto e Video)

Grande partecipazione al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove nella serata di ieri il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova, è stato ospite dei Martedì Letterari per presentare la sua ultima opera Cristo speranza di ogni uomo. Pensieri sul giubileo (Ares). Un appuntamento che ha saputo toccare le corde più profonde del cuore e dell’intelligenza della fede, in un tempo che – come sottolineato dal porporato – ha urgente bisogno di riscoprire il valore della speranza.

Ad affiancarlo nell’incontro, monsignor Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, in un dialogo che ha guidato il pubblico in un percorso intimo e profondo tra spiritualità, quotidianità e senso del Giubileo.

“Offro questi pensieri come una sorta di accompagnamento discreto – ha spiegato Bagnasco – giorno dopo giorno, mese dopo mese, per chi sente il bisogno di alzare lo sguardo, anche solo per un momento, nella frenesia della vita. L’uomo moderno, pur distratto e assorbito, avverte un desiderio innato di ritrovare sé stesso, di riscoprire la fede, di dare un senso al proprio cammino”.

Il libro propone infatti uno spunto di riflessione per ogni giorno dell’anno, pensato per chiunque desideri concedersi una pausa di meditazione e silenzio. Una bussola spirituale che ruota attorno a un’unica certezza: Cristo come speranza viva e incrollabile, anche nelle epoche più incerte.

“La speranza – ha ricordato ancora il Cardinale – non è un’illusione astratta. È il fondamento di una vita autenticamente umana e libera. Senza Dio, l’uomo smarrisce sé stesso e si schiaccia sul solo presente. Serve un orizzonte, un senso, una luce verso cui camminare.”