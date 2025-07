Ospedaletti, al via la stagione estiva del campo da beach volley: gestione affidata alla San Giovanni Volley

Il campo da beach volley di Ospedaletti, situato sul piazzale a mare, sarà nuovamente operativo per l’estate 2025 e gestito, come nelle scorse stagioni, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica San Giovanni Volley. L’impianto sportivo, privo di rilevanza economica per via della sua fruibilità limitata alla sola stagione estiva e soggetto a danneggiamenti da eventi meteo marini nel resto dell’anno, sarà disponibile fino al 30 settembre 2025, con eventuale apertura anticipata nel caso i lavori di sistemazione si concludano prima.

Il Comune ha confermato la modalità di gestione tramite convenzione con un’associazione sportiva locale, in base all’art. 6 del d.lgs. 38/2021. L’associazione si occuperà della manutenzione ordinaria, della regolamentazione degli accessi e del controllo dell’uso corretto della struttura. Le spese di manutenzione straordinaria e delle utenze rimarranno a carico del Comune. La scelta di riaffidare la gestione alla San Giovanni Volley è stata motivata dall’importante ruolo svolto dall’associazione nell’avviamento allo sport dei giovani sul territorio, e dal valore aggregativo dell’iniziativa per residenti e turisti.

L’utilizzo del campo sarà possibile tramite pagamento di una tariffa oraria fissata in 5 euro per la fascia diurna e 10 euro per quella serale/notturna (a partire dalle 20:00). Gli introiti saranno interamente riconosciuti all’associazione come unico ristoro per l’attività prestata. Il Comune ha inoltre approvato la bozza di convenzione che regolerà i criteri d’uso dell’impianto e incaricato l’ufficio patrimonio di procedere alla formalizzazione dell’accordo.