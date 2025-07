Sanremo, scooter travolto da un camion: uomo di 50 anni portato al Pronto Soccorso (Foto)

Pericoloso incidente poco dopo le 12:30 nei pressi dell'Hotel Lolli Palace. Un camion, durante una manovra di svolta, ha travolto uno scooter in transito.

Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di circa 50 anni, è rimasto ferito nell’impatto. Sul posto è intervenuto tempestivamente un mezzo di soccorso di Matuzia Emergenza, che ha prestato le prime cure e provveduto al trasporto dell’uomo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni, pare che il conducente del camion abbia effettuato una svolta all'altezza della Chiesa russa, per entrare in via Nuvoloni: una manovra però vietata, che quindi ha sorpreso il conducente dello scooter che è stato travolto.