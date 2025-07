Prolungamento del Roya a Sanremo: il cantiere si sposta verso levante, nuovi semafori sincronizzati sull'Aurelia

A partire da domani a Sanremo, terminato il primo lotto nel tratto di ponente, il cantiere per il prolungamento del Roya si sposterà verso levante. Gli interventi, previsti nel PNRR e realizzati da Rivieracqua spa, stanno interessando la Statale Aurelia all’altezza della Vesca, nel tratto di competenza ANAS.

La conclusione della prima fase, porterà infatti al trasferimento delle due coppie di semafori sincronizzati che regolano la circolazione con un traffico a senso unico alternato. Il primo impianto rimarrà a presidiare il muro privato lesionato in prossimità del bivio per via Duca d’Aosta, mentre il secondo impianto verrà installato subito a levante del faro di Capo Verde.

I lavori continueranno progressivamente nei prossimi mesi verso ponente, sino a ricongiungersi con quanto già posato nei pressi del cantiere gestito da ANAS. Da quando la ditta Silvano ha installato l’impianto, con 4 semafori in linea sincronizzati, non si sono manifestate criticità alla circolazione; ciò nonostante per limitare il più possibile i disagi, come da apposita cartellonistica collocata in prossimità del tratto interessato, si invita ad utilizzare l’Aurelia Bis sia in ingresso sia in uscita da Sanremo.