Molini di Triora approva le nuove tariffe TARI 2025: tre rate da settembre, agevolazioni confermate

Il Consiglio comunale di Molini di Triora ha approvato le nuove tariffe TARI per il 2025. Il totale del gettito stimato per il prossimo anno è pari a 154.006 euro, suddiviso in una componente variabile di 85.438 euro e una fissa di 68.568 euro. Le utenze domestiche sosterranno l’88,5% del totale, mentre alle non domestiche sarà attribuito l’11,5%.

La tassa sarà riscossa in tre rate: la prima con scadenza il 30 settembre, la seconda il 31 ottobre e la terza, a saldo, entro il 1° dicembre. Resta la possibilità per i cittadini di pagare in un’unica soluzione entro la scadenza finale.

Tra le agevolazioni confermate figurano quelle per il compostaggio (sia semplice che combinato con distanza dall’utenza) e per l’esposizione dei prodotti tipici da parte delle attività produttive. È previsto inoltre il tributo provinciale per la tutela ambientale, pari al 5% della tariffa.

Durante la discussione in consiglio, è emerso un problema legato all'assenza, nel contratto con il gestore del servizio, della pulizia dei cassonetti. Il consigliere Becciu ha evidenziato i disagi causati dai cattivi odori, lamentando la mancata inclusione del servizio nel contratto. Il presidente del consiglio Sasso e il vice sindaco Marvaldi hanno assicurato che, come già avvenuto nel 2024, sarà chiesto ad Amaie di intervenire, e che si procederà alla modifica del contratto per risolvere la questione in via strutturale.

La delibera, approvata a maggioranza (l’opposizione non ha partecipato al voto), è stata dichiarata immediatamente eseguibile.