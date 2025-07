Sanremo, il vicesindaco in visita alla scuola estiva per giovani con disabilità

Visita questa mattina da parte del vicesindaco Fulvio Fellegara alla scuola estiva, organizzata presso l’istituto Nobel in via Panizzi, dedicata a giovani con disabilità.

L’occasione è stata l’incontro con i ragazzi e le ragazze iscritti, tutti di età compresa tra gli 8 e i 25 anni, e con gli stessi operatori.

“Con grande piacere sono rimasto a pranzo con loro nella mensa che, in seguito ad un accordo con la Camst, offre questo servizio – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Parlando delle attività svolte ogni giorno, ho potuto constatare l’entusiasmo sia dei 42 giovani iscritti alla scuola estiva sia degli operatori, tra i quali quattro ragazzi ed una ragazza con disabilità che, grazie ad una sorta di borsa lavoro, sono impiegati in questo ruolo attivo. Il servizio è di assoluta qualità, con un programma variegato, non solo all’interno della struttura ma anche all’esterno con uscite sul territorio”.

La scuola organizza infatti numerose iniziative, sportive e ludiche, gite sul territorio, momenti di musicoterapia e due uscite settimanali alla spiaggia Foce Levante, gestita dalla Croce Rossa, che presenta un allestimento privo di barriere architettoniche.

Le attività proseguiranno fino al 29 agosto e saranno strutturate in cinque giorni alla settimana, dalle ore 8 alle 14, con possibilità di ampliare l’orario in base alle necessità delle famiglie.