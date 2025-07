"My Italy Experiences": il Made in Italy raccontato agli italiani nel mondo

Il 13 giugno, presso la Camera dei Deputati, è stato presentato "My Italy Experiences", un progetto nato per valorizzare le autentiche eccellenze italiane e rafforzare il legame tra il nostro Paese e gli oltre 7 milioni di italiani nel mondo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’On. Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo, Federico Minghi, ideatore e volto del progetto, Giuseppe Galasso, curatore dei contenuti culturali, e Giuseppe Palma, responsabile delle relazioni internazionali.

Attraverso una guida digitale dal titolo “L’Italia partendo dalla Toscana” e un portale interattivo che raccoglie oltre 1.500 realtà selezionate – tra hotel di charme, ristoranti gourmet e botteghe artigiane – My Italy Experiences vuole offrire ai viaggiatori esperienze autentiche, capaci di rappresentare al meglio il patrimonio enogastronomico, culturale e artigianale del Paese.

Federico Minghi, esperto di enogastronomia e hotellerie di lusso, ha selezionato le eccellenze presenti nella guida, forte della sua lunga esperienza nel marketing territoriale e nella promozione del Made in Italy. “La fiducia e il passaparola – ha sottolineato – sono gli strumenti più efficaci per promuovere una destinazione. Un turista soddisfatto è il nostro miglior ambasciatore”.

Il progetto punta infatti a proporre un turismo esperienziale, che superi la logica del semplice soggiorno per offrire un’immersione completa nei valori dell’ospitalità italiana: gusto, cultura, qualità, autenticità.

La missione di My Italy Experiences è chiara: riconnettere gli italiani all’estero con le loro radici, rafforzando l’identità culturale attraverso esperienze e racconti del territorio. Oltre alla promozione delle attività, il progetto è anche un viaggio narrativo, grazie a oltre 200 video originali prodotti da Minghi negli anni, che raccontano borghi, tradizioni e paesaggi del Bel Paese.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con un evento al Parlamento Europeo a settembre e un tour internazionale nei consolati italiani, per costruire una rete di contatti e promuovere collaborazioni tra istituzioni, aziende e comunità italiane nel mondo.

My Italy Experiences non è solo una vetrina per le imprese di qualità, ma un vero e proprio movimento per la promozione del patrimonio italiano. Un’occasione per far scoprire – o riscoprire – ciò che rende l’Italia unica, puntando su autenticità, eccellenza e passione.