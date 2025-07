Nizza: guasto nel tardo pomeriggio ad un sistema di sicurezza dell'aeroporto, scalo nel caos e diversi voli cancellati

Gravi disagi per i passeggeri in partenza oggi pomeriggio dall'aeroporto di Nizza. Sono stati chiudi tutti i gate e le sale d'imbarco per una serie di controlli di sicurezza.

Dalla direzione dell’aeroporto hanno fatto sapere che non si è trattato di nulla di grave ma solo alcuni problemi con le apparecchiature di sicurezza. Si era infatti guastato un gate che rileva oggetti proibiti (armi, esplosivi, ecc.). Per precauzione, la polizia ha fatto uscire i passeggeri (circa 2.000) dalla sala d'imbarco per farli passare nuovamente ai controlli di sicurezza.

La problematica ha causato ritardi significativi sui voli serali. Dei 30 previsti due erano già stati cancellati.